Tayeb BERRAHMOUN

Diplomé de l'ESTP en 1990 (TP90), je commence ma carrière dans le Génie Civil Nucléaire pour une durée de 5 années en tant q'Ingénieur Civil (INGEROP et COGEMA), ensuite je rentre dans le groupe Spie Batignolles International en tant que Lead Civil pour des projets majeurs et pour une durée de de 11 années, les projets couvrent tous nos métiers des Travaux publics (Ouvrages Maritimes, Ouvrages souterrains, Ouvrages Industriels, Ouvrages d'art), En métropole et à l'International.

En 2006, je rejoins le groupe SAIPEM en tant que chef de projets dans le domaine Oil&Gaz (expertise Technique Civil et Tanks GNL/GPL)

Mon parcours reste cohérent dans l'expertise technique Civil et Mécanique et couvre en 21 ans de carrière la globalité de nos métiers de la Construction.



