Alain FELDMANN

Telecom, Réseau et TIC:

Technologie mobiles (GSM, GPRS, EDGE, UMTS)

Technologies sans fil (RF, FH(MW), WiFi, WiMax)

Technologies filaires (cuivre cat 4-5-6, fibre optique, FTTX), gestion des tests, soudures et épissurage et connectorisation des fibres

LAN, WAN WLAN, TCP/IP, VOIP, modem, router, switch, mise à jour et maintenance des PC, dépannage

Contrôle à distance, télémétrie, transmission des alarmes (contacts secs, interface web, SCADA…)

Satellite (Vsat)

Maîtrise de AutoCAD, Visio, SIG (QGIS, MsPproject…), Excel, Google-earth pro, Access, Word, PowerPoint, Outlook



Construction, Génie Civil et electricité:

Règles de construction et suivi de grands chantiers d’infrastructures télécoms : pylônes, points hauts, data centers, tranchés VRD

Electricité (câblage, Onduleurs (UPS), mise à la terre, TGBT, disjoncteurs, groupe électrogène)

Planification et Gestion de Planning

Règle de construction des bâtiments (techniques, logements urbains, bureaux, maisons individuels, installations culturelles, hôpitaux, ERP)

Agrément travail en hauteur



Pétrole et Gaz:

Equipement télécom pour les infrastructures pétrole et gaz :

PAGA, LAN, Téléphone, UHF-VHF, CCTV, Anti-intrusion, Contrôle d’accès, câblage…

Coordination avec les équipes Génie civil.

Gestion des bases de données des documents techniques et de commissioning



