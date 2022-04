Abdallah BAICHOU

AMD c’est avant tout une équipe, un historique et des offres pointues qui témoignent d’une parfaite maitrise de nos métiers depuis 15 ans.



AMD est le fruit du rapprochement de 3 spécialistes. Cette spécificité nous permet de répondre aux exigences globales de nos clients avec des offres intégrées de haut niveau qui font appel aux interventions coordonnées d’experts complémentaires.



Ces offres reposent sur le professionnalisme de nos collaborateurs tous issus des meilleures formations.ils développent leurs expertises au fur et à mesure de l’évolution d’un plan de carrière défini en commun avec l’entreprise. ce plan laisse une place importante à la formation. Elle nous permet d’entretenir et de développer le niveau d’expertise de chacun de nos consultants et par conséquent la performance de nos offres.



Equipe de passionnés, nous avons toujours privilégié la qualité des relations humaines dans l’entreprise, le développement de notre expertise et le service à nos clients.



Venez nous rendre visite : http://www.amd-conseil.fr/



Mes compétences :

Finance

Finance de marché

Mobilité

Pilotage

Pilotage de projet

Réseaux et Télécom

Sécurité

Telecom