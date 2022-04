Dominique VEYRE

Je suis peintre calligraphe de formation et enlumineur contemporain.Mon art est celui de la couleur , du geste,du détail, du symbole.

J'ai commencé ma découverte lors d'un stage avec K Adams puis j'ai continué cherchant ma propre voie avec d'autres professionnels....

J'ai effectué une formation professionnelle de 3 ans en calligraphie latine et obtenu un certificat d'intervenante spécialisée en calligraphie à l AFRATAPEM de Tours.





Je travaille la création traditionnelle et contemporaine sur parchemin, papier, toile, bois et autres supports.

Mes dernières créations contemporaines acrylique et structure sur toile et bois grand format.

Je réalise aussi des peintures,poésies enluminées,des créations en enluminure, des proverbes, spirales de vie, arbres de vie, arbres généalogiques, actes de mariage, naissance, messages d'amour , d'amitié, des prénoms et initiales personnalisées sur parchemin avec pigments et feuille d'or, des logos...

.





Les expositions:

Casino grand cercle Aix les bains

Prieuré de Sevrier 74

Chapelle Vaugelas Chambery

Chapelle Diderot Langres

Chateau D'alery Cran Gevrier

Chateau de Fontbonne Evian les bains

21eme Aigle international de Nice diplôme d'honneur

Espace Kamèlèon Paris 2010

Du 22 juillet au 15 aout 2011 chateau de Fontbonne à Evian les bains

1er salon d'art contemporain de St germain Laprade

Le salon SMART'AIX à Aix en Provence

La blanchisserie à Divonne les bains en juillet 2012

Salon artistique d'Ugine 73

Salon d'Amancy 74

Salon du Rotary Evian 74

Salon D'Ambronay 01



Echange culturel et exposition musée de Loreto, Los cabos , La Paz Mexique 2013

Musée de la calligraphie contemporaine de Moscou 2015 et septembre 2017

Biennale d'art de Peschiera del Garda Italie 2017

Francisco Goya international award Barcelona 2017







Les interventions!

Divers collèges et lycées

Quartier livre Vienne 38

La boite à mots Roanne 42

La chartreuse des Aillons ateliers pour les journées du patrimoine 73

Mediatheque de FAVERGES





Je fais des expositions, des stages, des cours sur rendez vous.



Mes compétences :

Calligraphie

Logos

Peinture

Création

Art

Enluminure Et Miniature