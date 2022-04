Dominique VIAL

2xWIN est une agence de style, spécialisée dans la conception et le développement de gammes textiles sur des segments ACTIVE & FASHION



2xWIN apporte son expertise et son expérience au service de votre marque ou de votre projet textile.



2xWIN intervient de manière personnalisée, de la conceptualisation du projet à la mise au point des produits (réalisation des dossiers techniques avec développements des graphismes, accompagné des tableaux de mensuration, en étroite collaboration avec vos équipes internes (marketing, style ou production).



Visitez notre site pour plus d'informations :



Pour toute demande d'informations, merci de me contacter email: 2xwinagency@gmail.com ou au 06.60.69.61.91



