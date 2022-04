Dominique VIEILLE-CESSAY

Double compétence Contrôle de gestion et Chef de projet SI Finance

SAP transactionnel (MOE & MOA) : modules CO-PS-IM-FI-REFX

BI (MOA) : BW-BCS-BPS-IP et MS BI

Management d'équipe, AMOA et MOE, cadrage de projets, réponse à des appels d'offres, audit de l'existant et expression des besoins métiers, cahiers des charges, accompagnement au changement

Responsable de l’animation de la Communauté SAP Finance chez Capgemini IDF



Mes compétences :

SAP CO/PS/IM/FI

SAP BW/BCS/BPS

MS BI

Contrôle de gestion/Schéma de gestion/Amélioration

Comptabilité/Consolidation

Management d'équipe

Cadrage de projets

AMOA auprès des directions financières