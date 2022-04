En Entreprise Individuelle depuis 2000, je suis installée dans le nord (59700) et sur Lyon (69), mes domaines d'activités, de motivations, de sensibilité et de performance sont dans :



l'accompagnement dynamique aux changements par :



- du coaching professionnel et coaching de vie : en entretiens individuels



- l'orientation des jeunes



- le bilan de compétences, le bilan professionnel, l'out-placement



- l'aide et le conseil aux démarches de création d'entreprise



Vous pouvez me joindre :

Agathe.Vieille-Cessay@Acapela-RH.fr

ou par tél : 06 68 80 52 36

www.Acapela-RH.fr



Mes compétences :

Publicité

Bilan de compétences

Communication

RH

Coaching

Pilotage

Formation

Création d'entreprise

Orientation

Accompagnement au changement

Accompagnement de dirigeants

Accompagnement de projet