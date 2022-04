Je suis artiste peintre et sculpteur j'aimerais pouvoir vendre mes créations par votre biais



j'ai également une galerie LEZ'ARTS GALERIE et je recherche des futurs exposants dans le textile soit bijoux soit créateurs vêtements tisserands etc

depuis quatre ans j'organise a ma galerie une expo dédier a la mode en Avril



Du 13 Octobre au 11 novembre expose a ma galerie Cinq femmes dont j'en fait partie poterie photos peinture et sculpture une expo pour de jeunes artistes

on participe egalement avec la region Rhone alpes "Les artistes plasticiens vous ouvrent leurs portes"

En fevrier j'organise un stage de peinture pour adultes et ados avec un theme cette année " l'Afrique" ensuite les éleves exposent a ma galerie et des prix sont décernes

en géneral de matériel de peinture est gagné plus pour les trois premiers la possibilité d'exposer dans ma galerie

j'habite 5 rue des écoles a Etoile dans la Drôme je suis affiliée a la MAPRA

merci de me répondre amicalement Dominique Vinay



Mes compétences :

Artiste

Artiste plasticien

Peintre

Peinture

Plasticien

Sculpteur