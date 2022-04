Mon aspiration est de contribuer à protéger la vie sur cette terre, aider les personnes et les organisations à trouver leur véritable pouvoir, celui qui n'assujettit ni n'exploite les autres mais les aide à grandir dans la direction du "gagnant-gagnant". Si nous voulons survivre en tant qu'humains, il nous faut passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour. Il nous faut replacer les valeurs fondamentales au cœur de la famille, de la société et de l'entreprise.

J'ai confiance au pouvoir de l'amour en tant que pouvoir ultime. C'est lui qui peut permettre aux humains de vivre ensemble et de prospérer sur notre planète.

J'ai élaboré plusieurs outils pour atteindre mon aspiration et j'aime les partager.

Un des aspects de mon travail est de faire bénéficier le monde de l'entreprise et celui de la politique de mon expérience en relaxation, développement personnel et en méditation.

Dominique Vincent