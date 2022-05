Praticien professionnel de Shiatsu, Do-In, et Bien être à la Japonais.

Installé en libéral depuis 2005, dans un cabinet regroupant des kinésithérapeutes et ostéopathes, dans le Montparnasse à Paris.



Enseignant de Shiatsu à la FFST

(Fédération Française de Shiatsu Traditionnel),auprès d’un public de professionnels deSanté (kinésithérapeutes, infirmière, ostéopathe),

Directer d'"Ecole de Do-In et de Shiatsu de Toshi ICHIKAWA"



Organisateur et animateur des stages au sujet de

« Bien Etre à la Japonais »



Passionné de pratique énergétique asiatique et de bien-être japonais depuis plus de 20 ans. (Do-In, Yoga, Tai chi, Qi Gong, Reik et e.t.c.)



Formé au Zen Shiatsu

en suivant trois enseignants à Tokyo et à Paris depuis 1992. Diplômé par la FFST en 2003.

Kimura sensei, Danielle Chavillon et Yasutaka HANAMURA



Vit à Paris depuis 1998,

et a vécu 3 ans à New York, parle couramment l’anglais et le français.

Nationalité japonaise.



Mes compétences :

Shiatsu

Do-In

Shakuhachi