Dominique VITALE

Après avoir été secrétaire, j'ai entrepris une formation de réceptionniste en hôtellerie durant laquelle j'ai travaillé au Novotel de Houdemont(54).



Je suis frontalière et je recherche un emploi de nuit au Luxembourg uniquement.



L'expérience de night auditor au Luxembourg a confirmé mon envie de persévérer dans l'hôtellerie, domaine qui me permet de cultiver mon goût pour le contact dans un environnement multilingue. J'ai développé les qualités d'organisation, de gestion et d'anticipation.



Mes compétences :

Internet

Informatique

Encadrement d'enfants

Accueil clients

Communication