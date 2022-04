Dominique VOGT

Bienvenue sur mon profil Viadeo !



Mes compétences professionnelles clefs sont dans les secteurs BtoC et BtoB:



FORMATEUR D'ADULTES :



o Concevoir et organiser les sessions de formation en fonctions du programme défini et des besoins identifiés de chaque apprenant.

o Répondre aux besoins de formation des entreprises - préparer et animer des actions de Formation

o Créer et proposer des outils pédagogiques et méthodologiques incluant la technologie du numérique

o Contribuer à l’élaboration et l’évaluation des dispositifs de formation

o Accompagner les apprenants dans leur parcours

o Evaluer les acquis et individualiser la formation



MANAGER RELATION CLIENTS:



o Elaborer une stratégique de relation clientèle auprès des collaborateurs avec mise en place des objectifs opérationnels et formalisation des plans d’action annuels

o Préparer et animer des actions de formation en techniques de vente et de communication

o Augmenter la performance de la relation client en proposant des axes d’amélioration et d’évolution

o Manager la relation client par la conduite du changement – Coordonner une équipe

o Créer de la valeur client en déclinant auprès des opérationnels les processus de Lean-Office Management

o Gérer un centre de profit-réaliser le bilan d’activité d’une B.U

o Piloter des projets transverses : Plan de rémunérations des activités commerciales-Mise en place ERP et CRM module gestion commerciale-Norme IS0 9002.



Mes compétences :

Business plan

Plan d'action commercial

Management d'équipes

Gestion de la relation client

Conduite du changement

Vente B2B

vente B2C