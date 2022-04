Dominique VUILLERMOZ

Dans le monde du loisirs depuis 20 ans j'ai évolué dans le monde de la communication (ski et tennis) avec un plaisir à travailler dans un milieu dynamique et ludique.

L'aménagement d'espaces de jeux pour enfants sur neige puis ensuite dans les parcs et jardins et cours d'écoles m'a permis d'appréhender le monde de la collectivité et la psychologie des enfants.

Développer une marque étrangère leader internationnalement sur le marché français fut un challenge intéressant tant dans le monde du sport que dans celui du loisirs.

Une implantation d'un concept original en France et à l'export notamment sur le marché japonais fut aussi une expérience passionnante.



Ma réorientation vers le conseil notammnent en ressources humaines se fait naturellement après 15 ans de gestion d'entreprise - la valeur humaine me semble l'élément le plus important de la réussite d'une entreprise - je l'approche dans sa globalité - accompagnement, formation, recrutement, harmonisation de l'espace, orientation.



Mes compétences :

Accompagnement

Coaching

Connaissance de soi

Écologie

Environnement

Ergonomie

Feng shui

Formation

Orientation

Recrutement

Ressource humaine