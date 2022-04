Dominique WALLER

Le home staging est un concept de valorisation immobilière qui consiste à désencombrer, dépersonnaliser et redécorer ou plus exactement "mettre en scène" des biens immobiliers, dans le but de les vendre plus rapidement et au meilleur prix.

Ce concept s'adresse aux agents immobiliers qui souhaitent booster leurs ventes et renouveler plus rapidement leur portefeuille clients ainsi qu'aux particuliers qui souhaitent vendre ou louer leur bien.

Les promoteurs sont également concernés par le concept et peuvent faire aménager un logement témoin par l'intermédiaire d'un home stager.

J'ai travaillé pour deux promoteurs investis dans la construction écologique (logements à énergie positive ou passive). Il m'ont chacun confié la décoration d'un appartement témoin. J'ai ainsi pu allier deux de mes centres d'interêt : la déco et la préservation de l'environnement sous toutes ses formes. De purs moments de bohneur !!!



