Dominique WEISSE

Après 20 années d'expérience en tant qu'Assistante de Direction spécialisée dans la gestion des ressources humaines et du recrutement, j'ai décidé de créer Optiumum BUREAU.

Je fournis un travail sur mesure et de qualité, dans les différents domaines de l'assistance administrative et commerciale.





Spécialités



Assistance administrative et commerciale

Recrutement et RH

Traduction allemand vers français