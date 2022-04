Dominique WOLF

Ingénieur Commercial sur le Nord-Est de 2000 à 2007, puis sur l'Ile de France de 2007 à fin 2011.

Fixations industrielles (vis auto-formeuses, pièces multi-frappes) pour tous les secteurs d'activités (équipementiers automobile, électrique, électronique, loisirs, mécanique, fonderies, etc.) en particulier les vis auto-formeuses, la spécialité du groupe EJOT).

- Rédaction des Cahiers des charges

- Analyse des besoins clients

- Négociations

- Suivi des incidents qualité



Depuis début 2012, je suis en charge de développer et commercialiser une nouvelle gamme de produits métallo-plastiques et plastiques du groupe EJOT, essentiellement auprès des OEM et Equipementiers de Rang 1 partout en France.



Mes compétences :

Automobile

Ingénieur Commercial

Supply chain