Dominique ZECIC

Travaillant dans le secteur du MICE ( séminaires, congrès, conventions, incentive) depuis plus de vingt ans , j'ai eu l'occasion de part mon métier et mon goût des voyages et de l'exploration de parcourir le Monde.

Depuis quelques années , je partage mes compétences auprès de jeunes diplômés afin de les former et les ouvrir à notre beau métier.

De formation professionnelle BAC +4 , maîtrise de psychologie-pédagogie, licence de Serbo-Croate , je suis entrée dans le métier pour un remplacement et depuis , je ne l'ai plus quitté. Parcours, très atypique.

Je développe depuis des années mon portefeuille clients, dont certains me font confiance depuis plus de 10 ans.

Notre secteur ayant beaucoup changé depuis des années : attentats, crises économiques, budgets très réduits, il convient de s'adapter et essayer d'offrir des prestations originales avec le budget alloué.

Quelques événements :

Du Jazz au Reggae - CANON FRANCE - LOUISIANE- JAMAIQUE-

Une nuit à Tozeur avec avion privé - 100 personnes- SCHNEIDER INDUSTRIE

Séminaire BERLIN - INFRA PLUS - 260 personnes

Séminaire BATIMATION NEW-YORK - 160 personnes



J'organise aussi à la demande des voyages pour individuels, couples et/ou familles, groupes d'amis.



Depuis 1990 Conseil en communication voyages -

Développement commercial portefeuille et fichiers clients:

- Commercialisation, conception et organisation de voyages de stimulation, motivation, conventions, événements, road shows

- Négociations auprès des prestataires( aérien, hôtel, réceptif)

- Elaboration de devis et cotations

- Gestion administrative et comptable des opérations

- Suivi relationnel des clients

- Repérage et accompagnement terrain

- Formation et encadrement des stagiaires et chefs de projets juniors



1996-2012 FORMATEUR VACATAIRE

Intervenante sur différents modules :

- Techniques d'accueil et d'accompagnement

- Forfait et production

- Techniques de vente

- Tourisme d'affaires

- Organisation et visites sur le terrain: Aéroports, hôtels, restaurants, régions françaises

- Aide à la recherche d'emploi : stimulation d'entretien, rédaction de CV et lettre de motivation



Réalisations:

Encadrement de sessions comprenant 20 à 25 stagiaires

80% de placements des stagiaires en CDI ou CDD en fin de stages



Mes compétences :

Créativité

EXCEL

POWERPOINT

Rigueur

INTERNET