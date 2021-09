Patrice LACOR

Responsable prescription grands projets tant au niveau technique que commercial je dois utiliser les ficelles du métier à tous les stades d'un projet: chasse et commerce dans la recherche du projet, relationnel dans le montage de l'affaire et technique dans la conception et le chiffrage des différents lots. C'est une mission de chasseur, rassembleur et coordinateur pour fédérer les acteurs d'un projet en vu de sa réussite totale ( conception, solutions, prix et logistique associée)



Mes compétences :

Prescription projets

Infrastructures VDIE

Conseil

Prescription

Formateur