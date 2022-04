Dominique ZIMMER

Depuis 2012 :

Gérant fondateur de ALGORISMUS, Conseil en informatique, Ingénierie informatique

De 2008 à 2010 :

Co-gérant de ARCHYTAS, accompagnement à la certification, ingénierie de formations, formations, conseil en qualité, management et gestion d'entreprises.

Depuis 2003 :

Gérant fondateur de ZIMMER CONSULTING conseil en informatique et qualité au Maroc, hébergement et référencement de sites internet, audit de systèmes d'information

De 2000 à 2002 :

Une expérience en industrie dans le domaine du Cuir au Maroc en tant que directeur technique

De 1988 à 2000 :

Ingénieur informaticien dans une grande SSII SOPRA en France. Beaucoup d'intervention dans le milieu bancaire et des assurances.

de 1984 à 1988 :

Analyste programmeur dans une petite SSII de Paris. Années de formation



Mes compétences :

Adaptabilité

AIX

Assembleur

Autodidacte

Basic

Éditique

Informaticien

Ingénieur informaticien

Linux

Microsoft Visual Basic

Mobilité

NS-DK

Nsdk

Power builder

Qualité

UNIX

UNIX AIX

Windows OS