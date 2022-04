Domitille CHIDAINE

Ingénieur agronome, ayant fait ses preuves dans la conduite de projets liés aux systèmes d'informations des groupes Bonduelle et Dow Agrosciences.



En charge de la collecte des besoins métiers des équipes marketing et commerce, de la rédaction des spécifications fonctionnelles, de la coordination des ressources internes et externes au cours des développements (notamment en tant que Scrum Master - Méthodologie Agile) et jusqu'au suivi des outils en production.



Forte d'une expérience terrain, d'un profond esprit de synthèse et de rigueur, véritable intermédiaire entre les équipes métiers et les équipes techniques grâce à un relationnel facile et apprécié.



Motivation marquée pour les projets à forte valeur ajoutée pour l'entreprise et les nouvelles opportunités commerciales qui peuvent y être associées, toujours à la recherche de nouveaux challenges et opportunités.



Mes compétences :

Informatique

Agronomie

Système d'information

Communication

E-commerce

Product Lifecycle Management

Drupal

Wordpress

Magento

Vente directe

Webmarketing