Domitille DALOZ

Chargée d'étude en Hydraulique Urbaine (AEP,EP,EU)



Actuellement, je suis dans le service qui réalise des diagnostics des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales. Je gère des études, de la réunion de démarrage jusqu'au programme des travaux.



Je réalise la mise à jour des plans via Qgis ou Arcgis.



Je participe aux phases" terrain" pour avoir une meilleure connaissance du sujet traité.



Je traite les données terrains sur les logiciels suivant Winfluid et Avelour.



J'effectue des modélisations des réseaux via Canoé.



Je suis motivée pour perfectionner mes acquis et en développer d'autres.



Mes compétences :

Eaux pluviales

Eaux usées

Eau potable

Eau et Environnement

Prélèvements dans l'environnement

Eau et assainissement

Environnement

Eau

Hydraulique

Hydrologie