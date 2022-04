Domitille DEBIENASSIS

Musicienne concertiste (flûtes, viole de gambe, saz, violes d'Orient) Ethno-sociologue, musicothérapeuthe

spécialiste du Taoïsme antique et des techniques énergétiques chinoises

A créé et enseigne le "Yoga Energétique du son®" et Sonothérapie (Formation cf centre-le-tao-du-son.fr)

cd:avec le groupe ARABESQUE qu'elle dirige

Musiques du pourtour méditeranéen

Des croisades à Don Quichotte chez Solstice

Cortesia! chez Aura Pion

Auteur de

"D'où vient la musique", éd. Les portes du monde, 2003

"Vivre avec les plantes ou le tao des fleurs" Chez Encre

"Le yoga énergétique du son ou Le corps enchanté" Coll. ABC chez Grancher oct 2016.



Stages, Conférences, articles.



Mes compétences :

Coach

coach vocal

Écrivain

Energétique

Musicothérapie

Musique

Trac

Yoga