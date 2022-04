Domitille DESMAZURES

Collaboratrice au sein du Département Immobilier du bureau de Paris du cabinet Eversheds LLP, je suis spécialisée en matière d'opérations immobilières et de baux commerciaux.



Je conseille principalement une clientèle française et étrangère sur différentes problématiques du droit immobilier, notamment en matière de transactions immobilières, baux commerciaux, construction, urbanisme (opérationnel et commercial) et environnement.



J'ai également développé une expertise en matière de contentieux (baux commerciaux et urbanisme).



Membre du barreau de Paris, je suis titulaire d'un Master 2 en Droit Public des Affaires de l'Université Paris I - Sorbonne (2010) et diplômée de Sciences-Po Paris (2008) ainsi que d'HEC Paris (2007).







Mes compétences :

Droit public général

Urbanisme

Baux

Public law

Transaction immobilière

Real Estate Transactions

Leases

Environnement

Environment

Town planning