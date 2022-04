Domitille LAFORGE (LEFEVRE)

A la recherche de nouveaux défis, je suis ingénieur en Hygiène, Sécurité, Environnement, compétente, motivée et dynamique.

Mes expériences passées dans le domaine industriel et du secteur public m'ont permis de développer de solides atouts!

Dotée d'un esprit de challenge et d'initiative, n'hésitez pas à prendre contact afin que je puisse développer avec vous les aspects de mon parcours professionnel correspondants à vos attentes.



Domitille LAFORGE