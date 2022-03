Camille ZADWORNY

Disponible de suite, je suis autonome, motivée et très intéressée à intégrer une entreprise (ou autre structure), en tant que chargée de relations entreprises ou chargée de mission handicap.



Mes compétences, développées au cours de mes différentes expériences professionnelles :



- Recherche et prospections de partenaires (entreprises, structures institutionnelles, SIAE, associations, groupement d'employeurs)

- Accompagnement de personnes en recherche d'emploi (techniques de recherche d'emploi)

- Organisation d'évènements, animation d'ateliers, de réunions

- Connaissance du handicap (maintien dans l'emploi, recherche d'adaptations de poste, législation, référente H+)

- Travail en mode projet

- Dynamisme, autonomie, rigueur et sérieux

- Bon relationnel, sens de la négociation et de la persuasion



Je viens de terminer ma dernière expérience professionnelle au sein de l'association Uni-Est en tant que chargée de relations entreprises.

J'ai précédemment exercé en tant que conseillère en insertion socioprofessionnelle au sein de l'association ALYNEA (2014-2016), et j'ai occupé le poste de conseillère emploi et handicap au centre de gestion de la Somme (2011-2012) puis du Rhône (2013).



Ces différentes expériences m'ont donné de bonnes connaissances du marché de l'emploi rhodanien et de la problématique du handicap. Elles ont également développé mon intérêt pour les thématiques liées au recrutement, à l'insertion et à la formation.



Je suis titulaire d'un Master 2 professionnel d'Ingénierie sociale, obtenu en septembre 2011.



Mes compétences :

Handicap et santé au travail

Handicap mental et psychique

Fonction publique territoriale

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement individuel

Informatique

Animation de réunions

Autonomie

Diplomatie

Travail en partenariat

Montage et gestion de projets

Conscience professionnelle