Domitille LECHAT-THOMAS

Riche d'une expérience de 9 années en assurance qualité chez AES CHEMUNEX (groupe BIOMERIEUX) principalement, j'ai relevé plusieurs défis qui m'ont été confiés en plus de mon activité première:

- création et management du pôle assurance qualité fournisseur (depuis 2010)

- Co-développement et mise en production d'un logiciel métier (depuis 2009)



Mes atouts :

- Polyvalente, autonome, rigoureuse et réactive

- Gestion de projets

- Maitrise des missions d'assurance qualité :

* audits (internes, clients, fournisseurs), planning d'audits

* mise en place et suivi des actions

* suivi des réclamations clients

* formations des collaborateurs,

* évaluation client, fournisseurs

* gestion documentaire



Aujourd'hui je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité pour mettre à votre profit mes compétences



Mes compétences :

Formation

Microbiologie

Pharmacie

Qualité

Audit

Navision

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ISO 9001

GPAO