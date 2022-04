Isabelle RENOU

Bonjour,



diplomée de l'ESCE Paris depuis 2003 j'ai monté en 2006 une petite agence de communication à Biarritz, dans le sud ouest. Entre le bureau de création et la boite à outils de communication, je propose une vision ludique, colorée et décalée de vos projets pour une meilleure visibilité. Si vous souhaitez me contacter : contact@pepeteprod.com

mon site web :Array



N'hésitez pas!



Mes compétences :

Art

Artiste

Communication

Concept store

Graphisme

Internet

Marketing

Webmaster