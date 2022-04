Isabelle RENOUF

Diplômée de l'IEP de Rennes et du CNAM (certificat de spécialisation Economie sociale et solidaire, innovations sociales, société de services), après quelques stages en collectivité et structures publiques, j'ai été coordinatrice nationale d'un réseau d'associations culturelles (COFAC), puis chargée de mission freelance sur des projets de développement associatif. Je suis aujourd'hui chargée de mission accompagnement à Hauts-de-Seine Initiative.



Mes compétences :

Coordination de projets

Gestion de projet

Réalisation d'études et analyses

Portage de dispositifs d'action publique

Communication

Lobbying

Représentation institutionnelle