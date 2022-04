Domitille MARSAL

Intéressée par la communication et la gestion de projets (1991-1995), j'ai peu à peu évolué vers l'aspect économique. Consultante sur le thème transversal des TIC appliquées au domaine Emploi/Formation (1995-1999), j'ai connu plusieurs engagements associatifs (1999-2006) avant de revenir à la gestion de projets économiques, en particulier l'accompagnement et la création d'entreprises (2007-2009).



Ce double profil m'a permis de rejoindre la Maison des Entreprises (Annecy) comme Chargée des Relations extérieures au service des entreprises et des partenaires avec des missions diversifiées : prospection de nouveaux adhérents, fidélisation, animation de réseau et de clubs, actions de rapprochement Ecole Entreprise.



Mes compétences :

Rédaction