Georges FERRANDEZ

Vos nouveaux Challenges !!! Mes compétences à votre service...



Développer les performances de votre entreprise !!!



Après 20 ans dans des grands Groupes Industriels, tant dans des responsabilités de développement Industriel que dans la Direction de production, ancien joueur et coach de Basket Ball au niveau national, Georges met, depuis plus de 6 ans, aux services des Entreprises ses expériences reconnues.

Contribuer à la performance par le développement conjoint des organisations et des hommes, est toujours un nouveau challenge, un nouveau « match » qu’aime jouer Georges et s'appuie sur ses tactiques vécues des « victoires ».



Le côté « entraineur » le conduit à proposer et animer des formations sur mesure, encore mieux adaptées aux spécifications des entreprises.



Son accompagnement personnalisé favorise les échanges, le partage des valeurs et mobilise les énergies vers la performance.



Vous attendez des qualités d’autonomie, de responsabilité et d'organisation : elles représentent pour Georges, ses propres valeurs du métier de Consultant Formateur.



Contribuer à la mobilisation des ressources à travers de nouvelles missions, est un nouveau challenge pour lequel Georges est prêt à investir ses compétences.



Sa mobilité est totale.



Ingénieur Généraliste, né à RODEZ en 1960, Georges est diplômé, en 82 de l’institut de technologie de Montpellier dans le domaine de l’électronique, en 89 du conservatoire National des Arts et Métiers de Grenoble dans le domaine de l’automatisme et en 92 de l’Institut International de Formation du Groupe ALCATEL dans le domaine du Management.



mi 2009, nouveau départ,Georges intervient en libéral ou en portage salarial. "FG Conseil & Formation" est le nom de l'activité.



L'entreprise NOUVEL'VOIE a cessé son exercice, pour des raisons économiques et financières.



2003, il décide de changer de voie et de mettre toute son expérience dans la création de la société NOUVEL’VOIE.



1988, il rejoint le Groupe ALCATEL, le site de production d’ANNECY en tant que responsable maintenance et industrialisation des procédés, puis en 1992 responsable d’Industrialisation de la ligne de produits Pompes Turbos et en 2000 prend la responsabilité de la ligne de production.



1982, il travaille au sein de la société CYNUM en tant que support client.



Mes compétences :

organisation

conseil

développement

production

formation

gestion

management