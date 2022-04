Bonjour,



je m'appelle Elsa Ferrandez, je suis psychologue clinicienne, et souhaiterai exercer en institution.

Je n'ai pas de préférence concernant le secteur ou le type d'institution, ce qui m'intéresse, c'est le patient, en tant que sujet unique, quelle soit sa pathologie.

Je suis autonome mais sait apprécier le travail d'équipe pour la mise en communs des divers compétences.



Disponible dès à présent sur Marseille et sa région pour tout type d'offres,

prête à déménager pour une offre d'emploi en CDI,



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant mes options, spécialités, stages professionnels, et expériences annexes (ombreux job étudiants ayant aiguisé mon sens des responsabilités, ma rapidité d'adaptation, et ma polyvalence).



En espérant avoir l'occasion de vous rencontrer, vous, recruteur, de me présenter à vous, et de pouvoir travailler en collaboration avec vous au sein de votre institution,



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de mes meilleurs sentiments.



Elsa Ferrandez



Mes compétences :

Thérapie individuelle

Therapie de groupe

Évaluation des risques

Evaluation