Domitille MARTINET

Dynamique et rigoureuse le groupe Korian m'a fait confiance lors de mon stage à la direction d'un EHPAD parisien et m'a donné la possibilité de mettre en pratique mes savoir-faire en m'offrant un poste de directeur adjoint.



Suite à cette expérience professionnelle très riche et diversifiée, je me suis orientée vers la santé publique et plus particulièrement la méthode MAIA. http://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maia



Je pilote depuis juillet 2014 le dispositif du territoire grassois et emploie toute mon énergie et mes compétences pour la réussite de cette méthode d'intégration.



Désirant travailler pour et avec les personnes âgées, je veille chaque jour à leur "bien vieillir" et à la cohérence de la réponse que nous pouvons tous leur apporter.



Mes compétences :

Qualité

Gestion des risques

Communication

Audit

Santé

Dynamisme

Management

Santé publique

Intégration

Animation d'équipe