Domitille POUPINEL-DESCAMBRES

J'ai 8 années d’expérience en management des risques Santé, Sécurité et Environnement. J'ai débuté ma carrière en tant qu'ingénieure HSE dans le secteur de la construction (Groupe Vinci) principalement pour les marchés du pétrole, du gaz et des mines.

Mes missions ont été diverses, j'ai travaillé au niveau holding sur des fonctions de coordination et expertise HSE au niveau d'un groupe et de ses filiales. J'ai également été manager HSE sur chantiers de construction Offshore à l’international (Congo, Maroc, Chili et Cameroun) pour la société Geocean Entrepose.



Dernièrement, j'ai rejoint ERM, un bureau de conseil en Santé, Sécurité, Environnement et Développement Durable, en tant que consultante HSE. Depuis, j'ai réalisé de nombreux audits en Santé, Sécurité et Environnement, des veilles réglementaires HSE, des études spécifiques comme des études de dangers, analyses de PPRT, du coaching, etc. pour des sociétés de secteurs d’activités très variés (pharma, cosmétique, luxe, métallurgie, aérospacial, logistique, agroalimentaire, etc.).