Diplômée éducatrice spécialisée depuis 2010, j'ai achevé en 2012 un master en sociologie et stratégies de développement social. J'ai des expériences de stages auprès de différents publics et des expériences professionnelles et de bénévolat. Je recherche actuellement un poste en tant qu'éducatrice spécialisée ou en tant que chargée de mission/d'étude.



Mes compétences :

Accompagnement individuel ou en groupe

Animation de groupes

Conduite de projet

Diagnostic social

Accompagnement social