Domnique LAMARI

Je suis psychotherapeute et formatrice depuis plus de vingt cinq ans et j'exerce en charente maritime mais aussi beaucoup a l'etranger, Tunisie, Ile Maurice, Algerie et bien ailleurs au gré des demandes.

J'ai fondé le centre Alter Echo il y a une dizaine d'années.

Je suis specialisée en systémie, PNL, hypnose éricksonienne, et j'ai créé mon propre modèle , le tri dans l'héritage familial.

J'ai publié aux éditions dédicaces " le tri dans l'héritage familial et la colline aux Aïeux", en 2010.

Pour plus d'infos, voir le site alterecho.org



Mes compétences :

Psychothérapie

Formation professionnelle continue

PNL Systémie Hypnose THF

auteure du livre le tri dans l"héritage famimilial