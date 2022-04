Domoina RABARIJAONA

Ingénieur d'études et développement à Viseo, je suis actuellement chargée de la valorisation et du transfert des projets du pôle Recherche & Innovation, qui portent principalement sur l'exploitation de données non structurées et l'analyse des processus système et métier.



Les projets en cours sont:

- TIER : Analyse d'archives pour améliorer la détection des accidents biologiques, chimiques, radiologiques et nucléaires.

- SMILK : Exploitation du Web des données ouvertes et analyse linguistique des réseaux sociaux

- SYNODOS : Analyse des comptes-rendus patient pour l'aide au diagnostic et études épidémiologiques

- ITM Factory : Usine logicielle de modernisation de SI grâce aux modèles construits à partir des logs

- MALTHY : Méthodes ALgébriques pour la vérification de modèles Temporisés et Hybrides

- SOMA : intégration des données des consommateurs depuis les réseaux sociaux dans le CRM



Mes compétences :

Business

Développement C

Développement C#

Développement C++

Informatique

JAVA

Microsoft Business Intelligence

Business Intelligence

SQL

PHP

C#

Java EE

Java Platform