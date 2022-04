Domynique SONSON

Responsable, consciencieuse, autodidacte,

dynamique, communicative et tenace sont les mots qui me caractérisent le mieux.

Travailler avec un public d'enfants n'est pas une chose qui s'improvise, il faut palier rapidement aux difficultés rencontrées avec douceur tout en étant ferme. Une main de fer dans un gant de velours comme il est dit ! Mais c'est une intéraction très enrichissante. De plus, j'en apprends tous les jours.