Donald DEFREL est un directeur artistique. C'est à dire qu'il à le rôle de promouvoir la carrière de ses artistes comédiennes et artistes modèles. Ses artistes sont présentées à des castings publicitaires, courts et longs métrages, shootings, castings ou à de la figuration.



Ce directeur de casting a regroupé dans ce book les modèles et les comédiennes dont il est en charge. Pour chaque artiste, vous retrouverez leurs CV artistiques et leurs descriptions.



Toutes les artistes acceptent de travailler avec des professionnels et/ou avec des amateurs si le projet artistique artistique est sérieux et rémunéré.



Je me permets de vous proposer les services de mon équipe pour votre activité.

- 1) Tournage/Clip vidéo/Spot publicitaire

- 2) Séance photo avec coiffeuse et maquilleuse

- 3) Publicité de vos produits via notre base de données de 10 millions d'adresses mails (anti-spam)

- 4) Apparition sur notre site internet (w w w . donald-defrel . fr)

- 5) Contact Média/presse/Chaine TV/ Radio, pour parler de vos produits, vos projets, votre entreprise au grand public. (Si sur un délai de 4 mois aucun média ne parle de vous, alors 70% de la somme vous sera remboursé)

- 6) Studio d'enregistrement pro pour les chanteurs(ses) qui souhaitent faire un CD avec la possibilité d'une signature de contrat chez une maison de disque réputée.