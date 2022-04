Electromécanicien de formation depuis 2009, je ne fais que rouler ma petite experience dans le monde du travaille avec pour chance de me stabiliser dans une bonne et serieuse structure qui reconnaitra mes compétences et mes aptitudes à la tâches, certes qu'on est pas toujours parfait mais on essaye de faire du mieux que l'on peu malgré la petite expérience professionnelle que je traine derrière moi.



Mes compétences :

Bâtiment

Electricité

Électromécanique