UNE COMMUNICATION A VOTRE IMAGE ! Impression, web, multimédia, vidéo et audio.



J’œuvre dans l'univers de la communication visuelle depuis plus de vingt ans, avant au Québec et en France depuis l'an 2000. Que vous soyez une société, une association ou un particulier, que votre activité soit de niveau régional, national ou international, je mets à votre service mon expérience afin d'optimiser et valoriser votre image.



Pour la création d'un logo, d'une charte graphique complète ou la mise à jour de celle-ci afin de dynamiser votre communication, mon professionnalisme saura s'adapter à vos besoins.



> IMPRESSION et WEB :

logos, plaquettes commerciales, dépliants, affiches, brochures, étiquettes, autocollants, livres, marquages sur tous types de supports, papeterie en interne et autres. Site internet, intranet, multimédia, animations flash, bandeaux publicitaires pour le web.



> VIDÉO, commerciale ou récréative :

création et montage vidéo pour utilisation sur le web, télé, cinéma et autres médias.

Présentation d'entreprise, publicité en tous genres, présentation de produit ou simplement un montage mettant en valeur vos dernières vacances ou votre mariage !



> AUDIO, commercial ou récréatif :

création de piste sonore pour le web, la radio et autres médias.

Publicité, fond sonore d'une vidéo, etc.



Contact : Donald Richardson

06 99 87 06 80

contact@com-1id.com





Mes compétences :

Infographiste

Communication visuelle

Directeur artistique

Musicien