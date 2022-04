Donat GUIBERT

Comédien/ auteur/ Coach / Division artistique Le Théâtre Diversion

A 640274/ Auteur : sacd/ sacem

Formation

Conservatoire Rhône-Alpes . Sorbonne 4

Studio 34 / Philippe Brigaud, Gérard Savoisien - Paris .

Classe Sup. des Conservatoires de Paris / F. Seigner, J. Dacqmine, R. Santon et R. Bertin .

Petit Conservatoire de Mireille / guitare/ tap dance

Acting in English : Shakespeare: D. Minot / Cassavetes: Kim Massee .

Travail caméra : « vérité et mensonge » avec Kim Masse et Bruno Nuytten.

Travail sur Pinter : »C?était hier » avec Philippe Ferran /

Escrime, cape et d?épée : Ed. Hamilton. / Ski alpin et de fond/ Rollers/ Natation/ Basket.

Equitation: Mario Luraschi.



Tv/ Radio/ Synchro

2007 ? Snake in the plane?. Chef plateau: Danièle Perret

2006 « Titanic » doc Tv5. Chef plateau. Vincent Violette

« La bombe » tv arte. Chef plateau. Francis Violette

2005 « Merci pour le thé » de Donat Guibert. France Inter. Rôle Marc. Réal :A. Lemaître

2004 « Coming out » de Thierry Petit. Rôle: Cédric. M6

2003 « Le château mystérieux » de Thierry Petit. Rôle principal. M6

« Aline » de Bruno Garcia. 3 ème rôle. M6

« Double vie » de Franck Philippon. 3 ème rôle. M6

« Le cirque » de Luc de St Sernin. Rôle principal. M6

2002 « La guide » de Luc de St Sernin. Rôle principal. M6

« Histoires courtes » de Antoine. Rôle principal. Kioske.

« Les intimes » de Thierry Petit. Rôle principal. M6.

2000/93 « Drôles de Jeux » de Laurent Lévy. Rôle principal, diffusion M6.

« Les vacances de l?amour » de Pat Leguen et Henry Hasbani. Rôle récurent .TF1.

« Les Années Bleues » de Pat Leguen. 3 ème rôle.TF1.

« La Fille de mes Rêves » de Laurent Lévy. Rôle principal, M6.

« Le Rouge et le Noir » de Jean Daniel Veraheghe. Rôle de Caylus, TF1.

« A Corps Perdu » de Jean Louis Daniel. Rôle principal, M6.

« 45 Tours et puis s?en vont » de Stéphane Bertin. 2 ème rôle.TF1.

Cinéma

2003 « Sans douleurs » c.m de Eric Paccoud. Rôle principal.

1995 « Forza Roma » de Ivan Orano et Bruno Garbuglia. Rôle prinipal.

1994 « La Valse Française » de Sergueï Mikealjan. Rôle principal.

Théâtre

2007/08 «Le Misanthrope ». Molière.Metteur. E. Di Giovanni. Rôle : Clitandre

« La fée Tchoupatchoup est amoureuse » de O. Guilbert. Rôle : Amoureux

2003 « Hymne à la joie » Mise en scène de François Joxe. Rôle :Rimbaud. Gavarnie.

2000 « Parcours d?un Jeune C? » One Man Show. Mes de T. Guibert .Mélo d?Amélie

1996/90 « Mayflower » Comédie musicale. Mise en scène de Corinne Blue et Redha. Bataclan

« Mais ne te promène donc pas toute nue » Feydeau. Mes de J. Dacqmine.Th Galabru.

« Le Mariage de Barillon » Feydeau. Mes de Philippe Rondest. Tournée France.

« L?Amour dans tous ses états » de Shakespeare. Mes de D. Minot. Paris

« DJ Story » de P. Avron, seul en scène / « L?épreuve » Marivaux. C.Gombert.Moscou.

« Des Têtes vont tomber ». One Man Show au Théâtre de l?Echange. Annecy.

« l?histoire du soldat » et « Pierre et le loup » Orchestre d?Annecy. Récitant.



