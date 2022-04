Donatien DUQUESNE

Salarié de la société CIM depuis Janvier 2003, je m'occupe principalement de :



- l'administration des serveurs internes (AD, Exchange, SQL, System Center)

- la gestion de notre infrastructure dédié à l'hébergement de l'applicatif client que la société édite, dédié aux mutuelles (Application métier sur Terminal Services, serveurs web virtualisés).

- la sécurité des données sur un système de sauvegarde déportée dans un datacenter distant

- la gestion réseau et sécurité sur les pare-feux du site et des pare-feux distants

- des intervention sur sites des clients mutuelles et support technique.



Mes compétences :

Backup Exec

Netasq séries F et U

VMWare

D-Link Commutation

Hyper v

Windows Server 2003/2008

Exchange 2010