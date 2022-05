Valery BAISEZ

Diriger un centre de profit, augmenter la fréquentation d'un lieu, développer une activité...

Voila des challenges attractifs que je recherche.

Vous êtes employeur, porteur d'affaire ou cabinet de recrutement, présentez moi vos défis, je mettrai tout en œuvre pour les réaliser.



Après plus de 10 années dans le commerce, j'ai lancé un site web, voila donc les deux canaux de distribution réunit sous la même houlette. Une valeur ajoutée pour votre activité.



Une rapide présentation de ma dernière création et je vous donne rendez vous très prochainement.

Cordialement

Valery



MonWe.fr (prononcez : Mon weekend.fr) est le portail de vos Loisirs en Cévennes/Pic St Loup.

Depuis 2011, ce site web diffuse auprès d’un large public régional des informations sur les évènements et manifestations dans l’arrière Pays.

Un espace rempli d’idées et de conseils pour profiter au maximum de son séjour.

Le site comprend un annuaire de professionnels, une e-boutique, un agenda, des deals et des Tests.

En un mot, l’indispensable pour réussir ses loisirs dans notre région.

http://www.monwe.fr/



Mes compétences sont toujours accessibles, avec en plus, la création d'une micro activité....

Compétences

-Appliquer la politique commerciale

Centraliser toutes les informations

Identifier des pistes de développement.

Planifier des opérations spéciales d'animation commerciale

-Définir des objectifs pour l'établissement en termes de chiffre d'affaires et de marge.

Rôle d'animation commerciale

Mettre en place et suivre les opérations d'animation commerciale au niveau de l'établissement.

Animer et superviser les chefs de rayon dans la gestion de leur activité.

-Respect des règles d'hygiène et de sécurité.

-Négocier directement avec les fournisseurs.

-Décider ou appliquer des aménagements du magasin.

-Rôle d'encadrement et de gestion

Encadrer l'ensemble des équipes de l'établissement

Veiller au bon fonctionnement humain

Garantir la bonne gestion administrative des ventes au niveau de l'établissement.

-Suivi commercial et budgétaire

Suivre les résultats commerciaux individuels et collectifs et valider l'atteinte des objectifs.

Veiller en permanence au respect du budget et à la rentabilité de l'établissement.

Assurer le reporting auprès de la direction régionale ou nationale, aussi bien pour les ventes que pour les informations collectées sur le terrain.



.Création de Site Internet

-Utilisation du Logiciel Wordpress

-Accompagnement : Référencement, Utilisation des réseaux sociaux...

-Site créé : http://ecurie-pegase.fr/



Mes compétences :

Vente

Tourisme

Développement commercial

Communication

Management

Négociation commerciale

E-commerce

Achats

Merchandising