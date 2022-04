Chercheur en physico-chimie, j'ai développé des compétences en caractérisation structurale des solutions et de matériaux et en caractérisation de leurs propriétés physico-chimiques (sorption/extraction, séparation, etc...)



Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes travaux publiés sur : https://www.researchgate.net/profile/Donatien_Gomes_Rodrigues/contributions



Mes compétences :

Chimie analytique

Radiochimie

Synthèse organique

Chimie des matériaux

Analyses physico chimiques

Procédés de sorption

Extraction-séparation

Chimie des polymères

Gestion de projet