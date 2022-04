Donatien PUYRIGAUD

Passionné par les TIC depuis les années 90, j'ai intégré alapage.com en 1999.

De Graphiste / Intégrateur / Développeur j'ai évolué pour devenir Responsable de l'Equipe studio (DA / Graphistes / Développeurs).



J'ai ensuite intégré Orange en 2009 pour de nouveaux projets comme notamment la refonte en 2011 de la boutique pro d'Orange.



Aujourd'hui, toujours au sein des pro et entreprises pour Orange, je prends le poste de Responsable Parcours & Projets avec pour objectif d'améliorer la satisfaction de nos clients et porter haut le Digital !



"The cost of being wrong is less than the cost of doing nothing" - Seth Godin



Mes compétences :

Ergonomie

Marketing

Communication

E-commerce

Chef de projet

Production

Internet

Management opérationnel

Agile

Amélioration de process

User interface design

User experience

UX