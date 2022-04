Mon cursus mêle marketing, communication et conception-rédaction. Passionné par le digital et les nouvelles technologies, je me suis spécialisé dans le mobile en rejoignant la branche édition de MNG (Mobile Network Group).



À la tête d'un parc de 48 applications iOS/Android, mon rôle fut de les promouvoir, les monétiser et d’en créer de nouvelles. Cette expérience m’a permis de tester de nombreux concepts, de maîtriser la gestion de projet mobile et même celle d’une petite entreprise.



J'ai ensuite officié au pôle agence et régie de MNG en tant que consultant marketing mobile. De l'avant-vente jusqu'à la mise en place de campagne de promotion & fidélisation, j'accompagnais les clients à chaque étape de leur stratégie mobile. Mes missions m'ont également conduit à effectuer formations et des audits chez des clients comme Orange ou France Télévision.



Fort de cette expérience, j'ai rejoint la start-up Shopmium pour une mission de 3 mois comprenant : le lancement d'un plan l'acquisition, de fidélisation et l'étude des utilisateurs de l'application.



Depuis plus de trois ans, mes missions m'ont permis de découvrir toutes les facettes du marketing mobile.



=> J'effectue une veille permanente (#Mobile #Marketing #growthhackingmobile #Mcommerce #tech #IOT ...) à retrouver sur :



- Twitter : @_Donatien_ I https://twitter.com/_Donatien_

- Scoop.it : Donatien Quelquejay | http://bit.ly/1uiurQW



Logiciels utilisés : Basecamp, Sensor Tower, AppTweak, Power Editor, Pivotal trackr, Appannie, Google Analytics, Flurry, MakeMeReach, MobileAppTracking, Appsflyer, Mockflow, Office, AdobeSuite, Final Cut, Keynote, Mail Chimp, Applift...



