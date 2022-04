Donatien RIVET

Parcours et objectifs personnels

Depuis mon enfance, l'informatique me passionne. Après avoir entrepris un BAC STI Electronique, j'ai approfondis mes connaissances pendant 2 ans à l'école Supérieur en Informatique SUPINFO.



Par la suite, je me suis mis à la conception de maps et éléments de décor pour les jeux vidéos. Trouvant un intérêt particulier à la modélisation 3D, et avec l'aide d'un maître d'oeuvre, je me suis formé sur AutoCAD pour la modélisation 2D et 3D dans le bâtiment.



Souhaitant approfondir mes compétences sur AutoCAD, je recherche un travail au sein d'une équipe.

Ponctuel et Autodidacte, je peut m'adapter à toute situation et tous type de missions.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Merci d'avance et bonne visite.



Mes compétences :

Windows

Autocad 2d et 3d

Office 2010

Modélisation

Autocad

3D

2D

Bâtiment

Photoshop CS6