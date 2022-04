Donatienne DELAVALLEE

Grâce à un parcours varié en marketing, j’ai pu acquérir de solides compétences dans le développement des marques sur différents secteurs et réseaux de distribution.



Mes 12 années passées dans l’alimentaire (Pepsico, Ballantine’s) sur des fonctions de category manager ou trade marketer sénior m’ont permis de construire mon expertise en marketing client, en vente et en négociation.

En effet, auprès du réseau impulse et des enseignes de grande distribution sur plusieurs catégories, j’ai appris a rapidement diagnostiquer les marchés, identifier les leviers de croissance et négocier leur mise en place avec les clients pour développer le chiffre d’affaires & la profitabilité ; mon « sens du client » couplé à une forte expertise marketing m’ont amené à négocier plusieurs partenariats.



Passionnée de sport depuis toujours, j’ai opéré un 1er tournant en intégrant le secteur du textile pour diriger la marque de jean Ober (Groupe Lafuma) ; toujours motivée par les défis, j’ai eu pour mission de relancer la marque en refondant toute la stratégie puis en déployant un plan de profitabilité à 2 ans ; ce 1er poste de direction m’a conduit à intégrer la dimension financière et la gestion du P&L dans la mise en œuvre globale du plan de redressement; de plus, l’encadrement d’une équipe de 15 pers. à contribué à consolider mon organisation, leadership et mes compétences managériales.



Aujourd’hui, je souhaite évoluer vers le secteur du sport afin de concilier passion et activité professionnelle ; ma pratique variée de la compétition alliée à la réalisation d’un tour du monde de 8 mois en solitaire m’ont permis de cultiver les valeurs du sport mais aussi de cultiver des qualités de pragmatisme et d’adaptation nécessaires dans le management ; ma passion m‘amène aussi bien à participer aux plus gros événements sportifs Européens (Coupe Davis, JO) qu’à créer des échanges avec des sportifs ; je m’occupe actuellement de rechercher des sponsors pour 2 athlètes en vue des JO de Rio.



Mes compétences :

Stratégie de Marque

Diagnostic de Business

Développement de Business

Stratégie Marketing

Trade marketing et Marketing opérationnel

Vente et Négociation

Category Management

Leadership

Management

Management de P&L