Mon objectif est de travailler au sein d'une entreprise à projet innovant, muni des dernières technologies.

Je suis passionné des dernières technologies, j'aime apprendre et découvrir de nouvelles choses. La curiosité m'a amené à découvrir plusieurs technologies en tant qu'autodidacte, du langage C jusqu'à la conception 3D.



Mes compétences :

JQuery et Ajax

Ruby on Rails 3

Ruby 1.9.3

HTML5 CSS3

Linux

PHP5

Symfony 2

React