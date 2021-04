Doriane FAISCA (COCQUART)

En recherche active

Fonction : Office Manager - Assistante Support RH-SG-DG



De formation en formation, d'opportunité en opportunité, de changements familiaux en changements géographiques, j'ai découvert des métiers et occupé des postes aux dimensions profondément hétérogènes, humaines, techniques, plurivalentes, au coeur de l'entreprise ou sur le terrain.



Oui, mon profil est atypique.

Je m'appuie en réalité sur un parcours pluridisciplinaire : RH, assistanat de direction, services généraux, supervision et gestion technique de patrimoine immobilier, service client.



Mon attrait pour la nouveauté et l'apprentissage permanent m'ont amenée à m'ouvrir à des emplois, des environnements et des méthodes de travail fondamentalement différents.



Le dénominateur commun à toutes mes expériences ? La relation humaine, le service.



Tout le reste, je l'ai appris sur le terrain. A chaque étape majeure de mon parcours, j'ai complété mes apprentissages par des formations, avec pour objectif d'asseoir mes connaissances, gagner en légitimité.



La variété caractérise mon parcours et en fait sa richesse.



Je suis à la recherche d'un poste qui réponde à mes aspirations : satisfaire le client interne à l'entreprise, accompagner le dirigeant, soutenir les équipes et assurer le lien avec les services supports externes. Un poste qui me permettre de m'investir sur le long terme, de participer à la dynamique d'une structure dont la philosophie rejoindra mes valeurs : honnêteté, respect et audace.